Молдова избирает парламент: Приднестровье не голосует

Молдова избирает парламент, а вместе с ним и остальной политический олимп. Ведь, согласно местным законам, именно депутаты назначают президента и членов правительства, передает 5 канал.

В действующем парламенте председательствует Коммунистическая партия, ей же опросы и прочат победу на сегодняшних выборах. Основные соперники коммунистов - две либеральных партии и Альянс "Наша Молдова". По прогнозам, они вряд ли наберут много голосов, и все же преодолеют шестипроцентный барьер и отберут у Компартии несколько кресел.

В целом, за 101 место в парламенте борются почти две тысячи кандидатов от 12-ти партий.

Голосование происходит на всей территории республики, кроме Приднестровья.

А в пограничном поселке Коржова выборы сорвали неизвестные молодчики. Три сотни мужчин заблокировали участок и отобрали урну для голосования.