Швейцария даст четырем областям Украины 1,3 млн. швейцарских франков

Швейцария предоставит украинским общинам 1 млн. 300 тыс. швейцарских франков для противодействия торговле людьми.

Как сообщает “Немецкая волна”, швейцарский проект по предотвращению торговли людьми через социальную работу и мобилизацию общин будет внедряться во Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой областях и в Крыму. Именно там зарегистрировано больше всего пострадавших от торговли живым товаром.

Представитель Благотворительного фонда «Благополучие детей» Елена КАЛИБАБА сообщила, что акцент будет делаться на молодежи, которая из-за своей неосведомленности чаще всего попадает в руки работорговцев. Она сообщила, что специалисты проекта вместе с социальными работниками, учителями маленьких городов, сел, районными молодежными центрами будут отрабатывать методику обучения детей, чтобы те в будущем не стали жертвами торговли людьми.

Проект будет работать три года. Позднее опыт информирования школьников о торговле людьми планируют распространить в остальных регионах Украины.

По оценкам Международной организации по миграции, от рабства уже пострадало более 100 тыс. украинцев. В большинстве своем это люди из маленьких городов и сел.