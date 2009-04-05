Обама назвал следующего кандидата на членство в НАТО

Президент США Барак ОБАМА заявляет, что двери НАТО остаются открытыми для всех, кто будет соответствовать стандартам Альянса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Страсбурге во время церемонии торжественного присоединения Албании и Хорватии к НАТО.

«Это не последний раз, когда мы отмечаем такое событие. Я надеюсь в ближайшем будущем увидеть среди членов НАТО Македонию. Двери открыты для всех стран, которые будут соответствовать стандартам НАТО», - сказал Президент США.

Как сообщал УНИАН, окончательное решение о присоединении Албании и Хорватии было одобрено 1 апреля, когда все страны-члены сообщили о завершении ратификационных процедур.