В Страсбурге антинатовцы пытаются прорваться в центр города

В Страсбурге продолжаются манифестации антинатовцев, которые пытаются прорваться в центр города.

Как сообщают местные СМИ, сегодня утром полиция арестовала 25 участников акций протеста.

Всего около 1800 человек, распределенных на небольшие группы, пытались прорваться в центр города, и силы правопорядка вынуждены были снова использовать слезоточивый газ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром зона усиленной полицейского кордона вокруг места, где проходит юбилейный саммит НАТО, была расширена. Полиция одевает специальную защитную форму, в том числе противогазы и маски на лицо против слезоточивого газа. По улицам ездят водометы, много улиц закрыты металлическими заборами.

Кроме того, сегодня с шести утра в Страсбурге не работает городской транспорт – автобусы и трамваи для обеспечения безопасности. Еще с 3 апреля отменены все пригородные поезда, которые соединяют Страсбург с немецким Кёлем, для предотвращения проникновения в город антинатовцев.