"Единственный человек в моей жизни - психиатр": звезда 90-х рассказала о желании покончить с собой

Певица Шинейд О'Коннор в видеообращении рассказала о тяжелой борьбе с депрессией, от которой страдает уже много лет, пишет Русская служба BBC.

О'Коннор рассказала, что уже несколько лет живет в одиночестве в мотеле на задворках Нью-Джерси. Из-за стигмы, связанной с ее психическим заболеванием, в ее жизни никого нет, сказала певица.

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"Единственный человек в моей жизни - это мой психиатр, милый человек, который говорит, что я - его героиня. Это единственное, что поддерживает во мне жизнь - что я его гребаная героиня. Это довольно жалко", - рассказала певица в 12-минутном видео, которое выложила с хэштегом #OneOfMillions ("#ОднаИзМиллионов").

По словам певицы, она записала видео, чтобы довести до людей, насколько тяжело жить человеку с депрессией или другими растройствами психики.

"Психическое заболевание - это как наркотик. Ему все равно, кто ты, и что еще хуже, это не влияет на связанное с ним отчуждение", - говорит О'Коннор.

Она называет страдающих душевной болезнью "самыми уязвимыми людьми в мире", от которых именно в момент уязвимости часто отворачиваются родные и близкие.

"Моя жизнь вращается вокруг того, как не умереть, а это не жизнь", - говорит О'Коннор.

Ирландке Шинейд О'Коннор 50 лет. Мировая популярность пришла к ней в 1990-х после исполнения песни Принса.

Всего О'Коннор записала 10 сольных альбомов.

Певица известна скандальными поступками: в 1992 году на телешоу Saturday Night Live в знак протеста против сексуальных домогательств в католической церкви она разорвала фотографию папы Иоанна Павла II.

При этом на репетиции выступления О'Коннор держала в руках фото ребенка беженцев.

В 2003 году певице диагностировали биполярное расстройство, но позже она заявила, что диагноз был неправильным, и на самом деле она страдает от посттравматического стрессового расстройства.