"Софии Ротару - 70": певица на свой юбилей увезла семью за границу на частном самолете (фото)
14:51, 07 августа 2017Общество
1859 0
Ротару любит отдыхать в Италии. Поэтому, скорее всего, именно там семья артистки и проводит летний отпуск.
София Ротару в частном самолете / Instagram
Украинская певица София Ротару, которая сегодня отмечает 70-летие, накануне повезла своих родных на отдых за границу на частном самолете. Об этом пишет "Таблоид", а фотографии с отдыха публикуют в Instagram родственники Ротару.
Дав концерт на фестивале в Баку, звезда забрала сына с невесткой и внуков и на частном самолете полетела на моря.
Читайте такжеРотару поздравит жителей Краматорска с Днем города
Геотег на фото никто не ставил, но известно, что Ротару отдыхает на Сардинии.
Звезда забрала сына с невесткой и внуков / Instagram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter