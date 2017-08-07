"Софии Ротару - 70": певица на свой юбилей увезла семью за границу на частном самолете (фото)

Украинская певица София Ротару, которая сегодня отмечает 70-летие, накануне повезла своих родных на отдых за границу на частном самолете. Об этом пишет "Таблоид", а фотографии с отдыха публикуют в Instagram родственники Ротару.

Дав концерт на фестивале в Баку, звезда забрала сына с невесткой и внуков и на частном самолете полетела на моря.

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Геотег на фото никто не ставил, но известно, что Ротару отдыхает на Сардинии.