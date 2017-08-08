Кандидат в канцлеры Германии поддержала изменение курса в отношениях с РФ и возвращение к "политике разрядки"

В Германии заявление лидера немецких либералов Кристиана Линднера о необходимости изменении курса в отношениях с Россией поддержала кандидат в канцлеры от «левых» Сара Вагенкнехт. Об этом она заявила в интервью изданиям Funke Mediengruppe, сообщает Spiegel.

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Вагенкнехт заявила, что необходимо немедленно вернуться к «политике разрядки» в отношении РФ ради мира и безопасности в Европе.

"Если "Свободная демократическая партия" вспомнила про эти внешнеполитические традиции, это можно только приветствовать", - заявила она.

Как сообщал УНИАН ранее, вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. Об этом в интервью изданиям Funke Mediengruppe заявил глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер.

"Безопасность и благополучие в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой", - сказал политик. Линднер выступил за смену курса Берлина в отношении России. Он заявил, что необходимо выработать такие предложения, которые бы позволили Путину изменить свою политику "без потери лица".