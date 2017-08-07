Немецкие СМИ о "крымских" заявлениях лидер немецких свободных демократов: лучше бы он помолчал

СМИ оживленно комментируют резонансные заявления лидера немецких либералов Кристиана Линднера относительно аннексии Крыма и перспективы ослабления санкций против России, пишет DW.com со ссылкой на СМИ.

"Легкомысленным сигналом" называет заявление лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера (Christian Lindner) в своем комментарии немецкое издание Spiegel Online:

"За считанные недели будут выборы в Бундестаг, поэтому каждое слово сейчас тщательно взвешивается. Это знает и шеф СВДП Кристиан Линднер, известный тем, что он точно взвешивает свои слова и их последствия. Поэтому стоит исходить из того, что Линднер сознательно произнес слово "табу", когда он выступал за более дружественный курс в России, что привело к еще большему возмущению...Можно этому всему легкомысленно не оказать внимания как попытке выделиться в избирательной кампании, как целенаправленной провокации главы партии, который хочет вернуть СВДП в Бундестаг. Но какой ценой? Предложениями Путину, чтобы он мог сохранить свое лицо? Шефу Кремля, который аннексировал Крым, который является тяжким нарушением международного права? Поэтому, кто и по сей день оказывает поддержку пророссийским сепаратистам в Восточной Украине оружием и деньгами?..

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"Кремль должен позаботиться о прогрессе в реализации Минских соглашений и таким образом о возможном смягчении санкций, введенных из-за поддержки Россией сепаратистов на Донбассе", продолжает обозреватель Spiegel Online. "Но этого совсем незаметно. Наоборот, как кажется, Россия не очень волнует штрафными мерами за аннексию Крыма, осуществленную вопреки международному праву. Это показывает последняя афера с турбинами Siemens: две из них, несмотря на штрафные меры, оказались на полуострове. Там строятся электростанции, которые должны обеспечить уменьшение энергозависимости от Украины. Поэтому здесь на пользу Кремлю играет то, что российская реальность в немецкой экономике в большой степени была выключена...Шеф СВДП оправдал свои высказывания тем, что снова хоть как-то говорится про Крым, о котором вроде бы так долго молчали. Лучше бы он молчал.

Уже этот случай должен бы показать Линднеру, что слово Путина придерживаться соглашений ничего не весит. Сигнализировать ему движение навстречу относительно санкций - не только ошибочный сигнал в совсем неправильное время, это также легкомысленно и вредит западной переговорной позиции. Это также искажает прежде всего то, кто в большой степени ответственен за нарушение границ и войну в Восточной Украине - Путин", - отмечает издание Spiegel Online.

Если СВДП игнорирует нарушения международного права в Крыму, то она не является готовой к управлению, комментирует заявление лидера свободных демократов издание Tagesspiegel.

"Кристиан Линднер, шеф и надежда вновь пробужденной к жизни СВДП, предлагает принять аннексию Крыма Россией как "временное решение на длительный срок". По его словам, конфликт вокруг украинского полуострова должен "капсулюватися", чтобы дать возможность президенту Путину избежать потери лица и достичь прогресса где-то в другом месте. В бизнесе, например. То есть покончить с экономическими санкциями, и вести бизнес как всегда, хотя Путина после скандального нарушения международного права на Донбассе не побудить даже к прекращению огня? Применение военных средств опять окупается?", - риторически спрашивает газета Tagesspiegel.

"Новый Ґеншер?" - под таким заголовком разместило комментарий относительно последних заявлений Линднера издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Пять лет назад Ганс Дитрих Ґеншер (Hans-Dietrich Genscher) и Кристиан Линднер совместно издали книгу. Бывший министр иностранных дел Боннской республики, который уже отошел в вечность, тогда рекомендовал своего соавтора как "человека будущего" для Берлинской республики. С тех пор Линднер смог много достичь - не в последний раз в земле Северный Рейн-Вестфалия, откуда он как шеф фракции в земельном парламенте и федеральный председатель СВДП собирается претендовать на будущую роль вероятного "младшего партнера" коалиции из ХДС/ХСС после выборов в Бундестаг. Теперь Линднер, который, видимо, замахнулся на кресло в министерстве иностранных дел (лидер партии "младшего коалиционного партнера" обычно получает в ФРГ должность главы МИД - Ред.) и, возможно, чувствует себя новым Ґеншером, советует принять аннексию Крыма как "временное решение на длительное время", а санкции против России постепенно снимать даже в том случае, если Москва полностью не выполнит свои обязательства в соответствии с Минских соглашений. В части экономических кругов, а также общественных кругов сейчас не хватает тех, кто поддерживает такой курс. Но в том, усилит позицию Запада одностороннее успокоения Путина без каких-то его действий в ответ, можно сильно сомневаться, - отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Линднер высказал то, что весь мир знает, считает издание Neue Osnabrücker Zeitung.

"Избиратели ценят, когда политики говорят прямо, и не любят, когда политиков за эти слова сразу уничтожают. Когда шеф СВДП Кристиан Линднер говорит об аннексии Крыма как о пока что "временное решение на длительное время", то он называет своим именем то, что в реальной политике уже давно является статусом-кво. Он же пока не на должности и не скован дипломатическими рамками.

Конечно, все, кто полемически критикуют Линднера как того, "кто с пониманием относится к действиям диктатора", знают, что российский президент не так быстро бросит Крым. Но политические дела продолжаются. Как же оставаться в разговоре друг с другом? Либеральная избирательная программа четкая: СВДП однозначно требует от России "завершить оккупацию Крыма, которая нарушает международное право и прекратить войну в Восточной Украине". В случае "существенных изменений курса российского правительства" санкции могут быть ослаблены. Это не имеет ничего общего с ласковым курсу в отношении Москвы", - отмечает Neue Osnabrücker Zeitung.

Издание Die Welt пишет: "Глава СВДП Кристиан Линднер теперь привел в возмущение заявлениями о том, чтобы принимать аннексию Крыма, осуществленную вопреки международному праву как "временное решение на длительное время", а санкции против России даже тогда шаг за шагом должны снимать, когда она не полностью выполнять обязательства по Минским соглашениям. Тогда, когда он хочет заранее освободить Кремль от соблюдения базовых норм международного права, он подрывает основные столпы западной переговорной позиции против автократического агрессора. И это как раз тогда, когда режим Путина за незаконную операцию с газовыми турбинами Siemens в анексованому Крыму еще раз продемонстрировал, что право, закон и закрепленные соглашениями договоренности его не волнуют, и что он не боится никакой потери лица в глазах Запада, от которой его Линднер хочет спасти в своей смеси бессмысленной наивности и заблаговременного рвения".