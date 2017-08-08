200 дней в Белом доме: рейтинг Трампа установил антирекорд
09:44, 08 августа 2017Мир
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Работу Трампа на посту президента одобряют 38% опрошенных, в то время как 58% граждан не поддерживают политику главы государства.
Дональд Трамп / Иллюстрация REUTERS
Число американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента США, возросло до 56%. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы SSRS, передает CNN.
Количество недовольных работой Трампа возросло до самого высокого уровня с начала его срока. Работу Трампа на посту президента одобряют 38% опрошенных, в то время как 58% граждан не поддерживают политику главы государства.
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Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что отношения США с Россией находятся на как никогда низком и опасном уровне. Президент США обвинил в этом Конгресс.
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