200 дней в Белом доме: рейтинг Трампа установил антирекорд

Число американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента США, возросло до 56%. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы SSRS, передает CNN.

Количество недовольных работой Трампа возросло до самого высокого уровня с начала его срока. Работу Трампа на посту президента одобряют 38% опрошенных, в то время как 58% граждан не поддерживают политику главы государства.

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Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что отношения США с Россией находятся на как никогда низком и опасном уровне. Президент США обвинил в этом Конгресс.