Россия несет гораздо большую опасность, чем ИГИЛ - сенатор Маккейн

Россия является большей угрозой, чем террористическая группировка Исламское государство, заявил американский сенатор-республиканец, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн в своем интервью The Arizona Republic.

Он также отметил, что террористические группировки, такие как ИГИЛ, представляют собой постоянную угрозу, однако у них нет тех возможностей, которыми обладает режим президента РФ Владимира Путина.

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"У них нет военных возможностей, технологий и стремлений править миром. В России есть. И Россия не является другом для свободного мира", - заявил Маккейн.

Также, по его словам, Москва установила свое присутствие на Ближнем Востоке и продолжает оказывать давление на страны Восточной Европы.

Также по его словам, у Путина есть свои намерения по отношению к США. Как говорится в сообщении, "Владимир Путин - авторитарный лидер, который желает расширить сферу своего влияния. Он имел свои намерения во время выборов в США, и он извлечет выводы из того, что он узнал из попыток в 2016 году, чтобы усовершенствовать свои стратегии".

"Он вернется. Нам лучше быть готовыми", - добавил сенатор Маккейн.