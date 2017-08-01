Маккейн прокомментировал высылку дипломатов США из России

Джон Маккейн не удивлен решением Москвы выслать из России сотни американских дипломатов в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против РФ.

Об этом сенатор-республиканец написал на своей странице в Twitter.

Читайте такжеБелый дом готовит ответ на высылку дипломатов из России

"Неудивительно, что Путин высылает наших американских дипломатов, но он и его окружение продолжат платить за атаки на нашу демократию", - написал Маккейн.

Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K — John McCain (@SenJohnMcCain) July 31, 2017

Как сообщал УНИАН, МИД России 28 июля объявил о введении "дипломатических санкций" против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Кроме того, в ответ Россия 1 августа закрывает США доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору.