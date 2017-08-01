Маккейн прокомментировал высылку дипломатов США из России

02:52, 01 августа 2017
Мир
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Маккейн заявил, что президент РФ Владимир Путин поплатится за нападение на американскую демократию.

Джон Маккейн / REUTERS

Джон Маккейн не удивлен решением Москвы выслать из России сотни американских дипломатов в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против РФ.

Об этом сенатор-республиканец написал на своей странице в Twitter.

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"Неудивительно, что Путин высылает наших американских дипломатов, но он и его окружение продолжат платить за атаки на нашу демократию", - написал Маккейн.

Как сообщал УНИАН, МИД России 28 июля объявил о введении "дипломатических санкций" против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Кроме того, в ответ Россия 1 августа закрывает США доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору.

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