Маккейн прокомментировал высылку дипломатов США из России
Маккейн заявил, что президент РФ Владимир Путин поплатится за нападение на американскую демократию.
Джон Маккейн не удивлен решением Москвы выслать из России сотни американских дипломатов в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против РФ.
Об этом сенатор-республиканец написал на своей странице в Twitter.
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"Неудивительно, что Путин высылает наших американских дипломатов, но он и его окружение продолжат платить за атаки на нашу демократию", - написал Маккейн.
Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K— John McCain (@SenJohnMcCain) July 31, 2017
Как сообщал УНИАН, МИД России 28 июля объявил о введении "дипломатических санкций" против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.
Кроме того, в ответ Россия 1 августа закрывает США доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору.