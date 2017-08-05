На севере США возле здания исламского центра прогремел взрыв

В субботу возле здания исламского центра в городе Блумингтон (штат Миннесота) на севере США прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Читайте такжеВ США в школе произошел взрыв, один человек погиб

По его данным, здание религиозного центра охвачено огнем, над ним возвышается столб дыма. Как отмечает телеканал, речь может идти о попытке поджога.

В то же время в заявлении местной полиции в Twitter говорится, что в результате ЧП пострадавших нет. Отмечается, что к расследованию подключились сотрудники ФБР.

На месте инцидента работают спасательные службы и пожарные.