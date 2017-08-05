На севере США возле здания исламского центра прогремел взрыв
23:17, 05 августа 2017Мир
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Здание религиозного центра охвачено огнем, над ним возвышается столб дыма. Как отмечает телеканал, речь может идти о попытке поджога.
Иллюстрация REUTERS
В субботу возле здания исламского центра в городе Блумингтон (штат Миннесота) на севере США прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.
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По его данным, здание религиозного центра охвачено огнем, над ним возвышается столб дыма. Как отмечает телеканал, речь может идти о попытке поджога.
В то же время в заявлении местной полиции в Twitter говорится, что в результате ЧП пострадавших нет. Отмечается, что к расследованию подключились сотрудники ФБР.
На месте инцидента работают спасательные службы и пожарные.
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