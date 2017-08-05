В Каракасе полиция разогнала марш оппозиции против Конституционной ассамблеи

Подразделения полиции в пятницу разогнали манифестацию против Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы в столице страны Каракасе.

Как сообщила электронная версия газеты El Nacional, от действий силовиков пострадали не менее семи человек, передает ТАСС.

Участники организованного оппозицией шествия собирались дойти до здания парламента, где ранее в пятницу было избрано руководство КА.

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Председателем однопалатного учредительного органа стала экс-глава МИД Дельси Родригес, его первое заседание пройдет уже в эту субботу.

Напомним, что 30 июля в Венесуэле проходило голосование за Конституционную ассамблею, наделенное полномочиями внести изменения в конституцию страны.

Оппозиционные силы бойкотировали голосование, которое они назвали захватом власти президентом Николасом Мадуро. Однако в правительстве заявили, что конституционная ассамблея является единственным способом для установления мира после месяцев протестов в стране.