СМИ: Цукерберг нанял главного стратега Клинтон

Основатель Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан наняли в качестве своего консультанта главного стратега избирательной кампании Хиллари Клинтон, специалиста по опросам общественного мнения Джоэла Бененсона. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник, передает РБК.

Компания Бененсона Benenson Strategy Group будет проводить исследования для благотворительного фонда Chan Zuckerberg Initiative, который Цукерберг и Чан создали в 2015 году, пишет издание.

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Как отмечает Politico, привлечение стратега президентской кампании Клинтон «является последним признаком того, что они [Цукерберг и Чан] более активно продвигают свою благотворительную деятельность в мировую политику». В январе сотрудником Chan Zuckerberg Initiative стал бывший советник по политике экс-президента США Барака Обамы Дэвид Плауфф, напоминает газета.

Джоэл Бененсон отвечал в штабе Хилари Клинтон за разработку стратегии, основанной на опросах общественного мнения. Он также был главным социологом Барака Обамы во время его кампаний 2008 и 2012 годов. В 2006 году восемь из десяти политиков-демократов, с которыми он работал, одержали победу на разного рода выборах. До того, как Бененсон решил заниматься социологией, он работал журналистом в New York Daily News.

В сентябре 2016 года Марк Цукерберг и Присцилла Чан заявили о своем решении вложить $3 млрд в исследования, направленные на борьбу с со всеми существующими заболеваниями. Сумма в $3 млрд будет выделена через Chan Zuckerberg Initiative в течение 10 лет.

Как сообщал УНИАН, недавно руководство социальной сети Facebook вынуждено было отключить свою систему искусственного интеллекта после того, как машины начали общаться на собственном, несуществующем языке, который люди не понимали.