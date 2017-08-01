Авиация НАТО и Финляндии перехватила российские истребители МиГ-31 близ авиапространства Эстонии

Истребители Испании и Финляндии были подняты для перехвата трех российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству Эстонии. Об этом говорится в заявлении НАТО, которое передает Reuters.

Российские самолеты были идентифицированы как два истребителя Миг-31 и один транспортник Ан-26.

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"Два испанских истребителя F-18 с Балтийской воздушной полиции НАТО были подняты с эстонской авиабазы. Финские самолеты также поднимали для перехвата", - заявили в НАТО.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Черном море у берегов Румынии на перехват двух бомбардировщиков Российской Федерации в воздух был поднят британский истребитель.