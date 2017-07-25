Британский истребитель перехватил бомбардировщики РФ над Черным морем

В Черном море возле берегов Румынии на перехват двух бомбардировщиков Российской Федерации в воздух был поднят британский истребитель.

Об этом сообщается на сайте королевских воздушных сил Великобритании.

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В частности, говорится, что британский истребитель "Тайфун", базирующийся на военно-воздушной базе недалеко от Констанцы в Румынии, был поднят в небо на перехват российского стратегического бомбардировщика Ту-22, который летел в сторону юга рядом с воздушным пространством НАТО в Черном море.

Сначала воздушная разведка НАТО обнаружила несколько военных самолетов, которые пролетали над Черным морем, которые позже были идентифицированы как два российских реактивных самолета. Самолеты альянса получили команду вылететь на перехват и сопроводить российские самолеты в международное воздушное пространство за пределы пространства НАТО.