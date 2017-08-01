Трамп пренебрег рекомендациями советников, продиктовав сыну заявление о встрече с российским адвокатом - СМИ

Президент США Дональд Трамп лично диктовал старшему сыну заявление о цели встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая состоялась в июне 2016 года. Об этом пишет The Washington Post, передает 112.ua.

После того, как СМИ сообщили о встрече Трампа-младшего, зятя президента США Джареда Кушнера и, на тот момент, главы избирательного штаба Пола Манафорта с российским адвокатом Натальей Весельницкой, советники президента обсуждали варианты ответа по этому поводу для СМИ.

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Стратегия, которую согласовали советники, предусматривала выступление Трампа-младшего с заявлением с правдивыми данными на тот случай, если в СМИ появится полная информация о той встрече, пишет издание.

"Трамп продиктовал лично заявление, в котором Трамп-младший сообщил, что он и российский адвокат "прежде всего обсудили программу об усыновлении российских детей" во время встречи в июне 2016 года", - пишет издание, ссылаясь на людей, знакомых с дискуссией.

В заявлении подчеркивалось, что тема встречи касалась избирательной кампании. Однако впоследствии Трамп-младший признал, что согласился на встречу после получения письма, в котором ему обещали предоставить компромат на Хиллари Клинтон.

"Это было... ненужно", - сказал, комментируя вмешательство Трампа в заявление сына, один из советников президента.

"Теперь кто-то может утверждать, что он пытался ввести в заблуждение. Кто-то может утверждать, что президент не хочет, чтобы вы говорили всю правду", - добавил он.

Советники Трампа сообщили The Washington Post, что он сам себе адвокат, стратег и публицист и часто пренебрегает рекомендациями профессионалов, которых нанял.

"Он не считает, что он находится под судебной угрозой, и он действительно видит это как политическую проблему, которую собирается решить самостоятельно", - сообщил один из советников.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп-младший, зять президента Джаред Кушнер и (на тот момент) глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

Трамп-младший получил электронное письмо от британского пиарщика Роба Голдстоуна, который пообещал ему документы от России, содержащие компромат на Хиллари Клинтон.

Встреча состоялась, но, как утверждает Трамп-младший в интервью Fox News, женщина не сказала им ничего, что представляло бы для них интерес.

В настоящее время ФБР и конгресс США расследуют возможное вмешательство России в президентскую кампанию в Соединенных Штатах и пытаются понять, вступали какие-то члены команды Трампа в сговор с Кремлем.