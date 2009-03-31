Саакашвили: армия Грузии качественно обновится

У Грузии будут качественно новые вооруженные силы, заявил в понедельник президент Михаил Саакашвили, призвав не питать по этому поводу иллюзий.

"Теперь мы готовим качественно новые вооруженные силы, и пусть ни у кого не будет никаких иллюзий", - сообщил президент на пресс-конференции после встречи с заместителем руководителя Объединенного комитета начальников штабов армии США, генералом Джеймсом Картрайтом.

Говоря о предыдущих программах США в Грузии о подготовке и оснащении грузинских военных подразделений, Саакашвили сказал: "Подготовка, конечно, не была рассчитана на ведение полномасштабной войны, она была рассчитана на мирные полицейские операции".

По его словам, "в условиях, когда оккупировано 20% наших территорий, в условиях высоких рисков, продолжения провокаций и вообще сложной ситуации в регионе, Грузия продолжит создание современных, гораздо более мощных вооруженных сил, увеличит их персонал, численность солдат, и главное, повысит уровень подготовки".

Саакашвили подчеркнул, что США высоко оценивают уровень подготовки грузинской армии. Он также отметил, что Грузия и США переходят на новый этап военно-политического сотрудничества.

"После подписания Хартии сотрудничестве Грузия и США перешли на новый этап военно-политического сотрудничества. Кроме того, со своей стороны Грузия будет строить более сильную армию", - цитирует грузинского президента РИА “Новости”.

Саакашвили напомнил, что Грузия также планирует увеличить свое участие в миротворческих операциях в Афганистане, о чем он уже сообщил президенту США.