В драках на выборах в Турции погибли 5 человек

Число погибших в драках и потасовках на выборах в местные органы власти в Турции возросло до пяти человек, более 100 человек пострадали, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицейские источники.

Большинство конфликтов на выборах было вызвано политическими разногласиями. Самый крупный инцидент произошел в провинции Шанлыурфа, где в двух драках с применением огнестрельного оружия один человек погиб, а 34 пострадали, передает телекомпания NTV.

Право голоса имеют 48 миллионов человек из 70-миллионного населения Турции.

За право возглавить муниципалитеты городов, уездов и других административных единиц борьбу ведут 19 политических партий. Фаворитом выборов считается правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет премьер страны Тайип Эрдоган.

Согласно исследованию, проведенному ведущим исследовательским центром "Конда", партия Эрдогана наберет на выборах около 48% голосов избирателей. Она более чем вдвое опережает, по прогнозу, своего основного политического оппонента - оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП), которая наберет 23,5%. На третье место идет правая Партия националистического движения (ПНД) с 14,3% голосов избирателей.

РИА "Новости"