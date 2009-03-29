ЕС приглашает Лукашенко в Прагу с надеждой, что он не приедет

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на неформальной встрече 28 марта в Чехии приняли решение о приглашении Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО на саммит Европейского партнерства, который состоится в Праге 7 мая.

Об этом сообщает белорусская служба радиостанции «Свобода».

Неформальная встреча министров проходила в чешском замке Глубока над Влтавой, а главным оппонентом приглашения А.ЛУКАШЕНКО выступил министр иностранных дел Нидерландов Максим ФЭРХАГЭН.

В частности, представитель Нидерландов требовал гарантий от руководителя Еврокомиссии, что несмотря на приглашение, направленное Президенту Беларуси, страну будет представлять министр иностранных дел Сергей МАРТЫНОВ. В противном случае М.ФЭРХАГЭН пригрозил публичным обличением белорусского лидера на саммите.

В результате дискуссии министры иностранных дел ЕС договорились, что приглашение А.ЛУКАШЕНКО будет передано при негласном понимании, что лично А.ЛУКАШЕНКО не появится в Праге 7 мая, а направит или С.МАРТЫНОВА, или какого-либо другого чиновника. Таким образом, сообщает «Свобода», можно будет обеспечить присутствие Беларуси на саммите и одновременно избежать возможных неприятных сцен.

«Это очень важный саммит, и мы хотели бы, чтобы на нем были представлены все», - сказал по окончании встречи Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер СОЛАНА.

Как сообщал УНИАН, 20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточное партнерство», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.