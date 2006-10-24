Ющенко: отношения с Кореей - стратегические для Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Украина рассматривает свои отношения с Кореей как стратегические.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея ЛИМ Чае Джунгом.

«Мы готовы строить ту модель взаимоотношений, которая бы наиболее полно отвечала нашим общим интересам», – сказал В.Ющенко.

Подчеркнув хорошую историю дипломатических контактов между Украиной и Кореей, Президент заметил, что она дает возможность сегодня видеть значительный потенциал сотрудничества наших стран в экономической и бизнес-сферах.

Стороны также затронули тему запланированного на декабря 2007 года визита Президента Украины в Корею, которому будет предшествовать работа межправительственной двусторонней комиссии. По этому поводу В.Ющенко выразил надежду, что в рамках визита будет подписан ряд соглашений из экономического, военно-технического сотрудничества наших стран.

С украинской стороны в беседе приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.