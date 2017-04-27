Молва о синих китах из РФ докатилась до Туманного Альбиона: в Британии предупредили о "смертельных группах"

Британская полиция предупредила родителей школьников о возникшей в России игре «синий кит», в которой подростков склоняют к самоубийству. По данным Би-би-си, уведомления получили школы в графствах Хартфордшир и Эссекс.

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Так, полиция Хартфордшира советует родителям «проявлять бдительность и контролировать использование детьми интернета», пишет РБК.

В то же время правоохранители отмечают, что не располагает данными, существует ли в реальности такая игра и успела ли она добраться до Великобритании.

«Нет никаких доказательств, что в нашей школе существует проблема «синего кита», но мы считаем, что лучше держать родителей и опекунов в курсе. Мы обязаны заботиться о нашей молодежи», - заявил замдиректора школы в Базилдоне (графство Эссекс).

Игра «Синий кит» и так называемые группы смерти стали активно обсуждаться в России после расследования «Новой газеты», вышедшего в мае 2016 года. Автор публикации Галина Мурсалиева утверждала, что в социальных сетях существуют сообщества, администраторы которых склоняют несовершеннолетних к суициду. По данным издания, с ноября 2015 по апрель 2016 года самоубийство 130 совершили подростков, состоявших в таких группах. Позже появилась информация о жертвах "синих китов" в Украине.