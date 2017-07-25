В Швейцарии задержали подозреваемого в нападении на людей с бензопилой

Швейцарская полиция во вторник, 25 июля, задержала мужчину, который бросился на людей с бензопилой в городе Шафхаузен в понедельник. 50-летнего Франца В. задержали в 60 километрах от места нападения в кантоне Цюрих, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Деталей задержания в полиции не сообщили. Правоохранители планируют дать пресс-конференцию по поводу этого инцидента утром 26 июля.

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Накануне мужчина с бензопилой ворвался в один из офисов в центре Шафхаузена. Он ранил двух работников. Один из пострадавших по состоянию на 25 июля находится в больнице. Другой получил легкое повреждение.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате атаки. Как уточняет dpa, двое людей получили шок, а третий - легкое ранение во время проведения полицейской операции.

По данным швейцарской газеты Blick, нападающего однажды уже задерживали за ношение оружия в общественных местах. Также у него ранее находили электрошокер.