Следователи хотят привлечь Манафорта к сотрудничеству по "русскому делу" в США - СМИ

Американские следователи проверяют обвинения в отмывании денег в отношении экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Таким образом его надеются подтолкнуть к сотрудничеству со следствием по делу относительно вероятного сговора между представителями штаба Трампа и руководством России. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на два осведомленые со следствием источника в субботу, 22 июля, как пишет DW.

Команда следователей проверяет имущество Манафорта в Нью-Йорке, в том числе недвижимость, которую он приобрел между 2006-м и 2013-м годами. Также проверяют его связи с украинской политикой.

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Манафорт в свое время консультировал "Партию регионов" (ПР) и экс-президента Украины Виктора Януковича. По информации Национального антикоррупционного бюро Украины, его фамилия 22 раза фигурирует в так называемой "черной бухгалтерии" ПР за пять лет. В рукописных бухгалтерских книгах упоминались 12,7 миллиона долларов выплат для Манафорта за услуги, которые он предоставлял в 2007-2012 годах.

Следователи работают под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Он возглавляет расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Ранее Мюллер руководил ФБР.

Зато пресс-секретарь Манафорта Джейсон Мэлони заявил Reuters, что его шеф не сотрудничает со следствием. "Еще раз: в дезинформации от анонимных источников нет правды", - цитирует информагентство представителя.