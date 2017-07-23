"Могут иметь "непредвиденные последствия": Еврокомиссия призвала США координировать новые санкции против России

Новые санкции в отношении России и Ирана, о введении которых договорились в Конгрессе США, могут иметь "непредвиденные последствия" для трансатлантического единства в вопросе ограничительных мер и попыток ЕС диверсифицировать источники энергоснабжения.

При этом в Брюсселе призвали США, чтобы "любые возможные новые меры были скоординированы между международными партнерами". Это нужно для сохранения единства, которое создает основу для "усилий по полной имплементации минских договоренностей", передает DW со ссылкой на Reuters.

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"Мы высоко ценим единство, которое превалирует среди международных партнеров в нашем подходе к действиям России в Украине и последующих санкций. Это единство является гарантией эффективности и достоверности наших мер", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Таким образом в Брюсселе отреагировали на опубликованный на сайте Конгресса США текст законопроекта о новых ограничительных мерах Вашингтона в отношении России и Ирана. В Еврокомиссии считают, что законопроект был продиктован "внутриполитическими соображениями".

Напомним, согласно проекту поправок, которые согласовали республиканцы и демократы в Конгрессе, США и впредь будут выступать против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку, по мнению американских законодателей, этот проект "вредит энергетической безопасности Евросоюза, развитию газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформам Украины в сфере энергетики". В то же время санкции не коснутся сотрудничества США и России в космической сфере.