"Ужасающий случай торговли людьми": в США обнаружили 8 замученных тел, в том числе и 2-х детей

В автомобиле на стоянке супермаркета Walmart в американском городе Сан-Антонио (штат Техас) обнаружены тела восьми человек, включая двух детей.

Как сообщает Русская служба ВВС, всего в прицепе находились 38 человек, 20 из которых доставили в больницу в состоянии крайней степени обезвоживания.

По информации полиции, один человек, находившийся в грузовике, подошел к сотруднику Walmart на стоянке и попросил воды. Представитель супермаркета дал человеку воды и вызвал полицию.

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили тела восьми человек.

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Как сообщил представитель пожарных служб, в машине не работал кондиционер, не было воды, а в это время года температура воздуха в городе доходит до 37 градусов. Пульс у многих госпитализированных достигал 130 ударов в минуту - медики диагностировали тепловой удар, обезвоживание.

На данный момент известно, что водитель автомобиля задержан полицией. «Это ужасающий случай торговли людьми», - заявили в полиции.

Отмечается, что стоянка, на которой обнаружили грузовик, расположена примерно в 130 километрах от границы с Мексикой.