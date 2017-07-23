"Ужасающий случай торговли людьми": в США обнаружили 8 замученных тел, в том числе и 2-х детей
По информации полиции, один человек, находившийся в грузовике, подошел к сотруднику Walmart на стоянке и попросил воды. Представитель супермаркета дал человеку воды и вызвал полицию.
В автомобиле на стоянке супермаркета Walmart в американском городе Сан-Антонио (штат Техас) обнаружены тела восьми человек, включая двух детей.
Как сообщает Русская служба ВВС, всего в прицепе находились 38 человек, 20 из которых доставили в больницу в состоянии крайней степени обезвоживания.
По информации полиции, один человек, находившийся в грузовике, подошел к сотруднику Walmart на стоянке и попросил воды. Представитель супермаркета дал человеку воды и вызвал полицию.
Полицейские, прибывшие на место, обнаружили тела восьми человек.
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Как сообщил представитель пожарных служб, в машине не работал кондиционер, не было воды, а в это время года температура воздуха в городе доходит до 37 градусов. Пульс у многих госпитализированных достигал 130 ударов в минуту - медики диагностировали тепловой удар, обезвоживание.
На данный момент известно, что водитель автомобиля задержан полицией. «Это ужасающий случай торговли людьми», - заявили в полиции.
Отмечается, что стоянка, на которой обнаружили грузовик, расположена примерно в 130 километрах от границы с Мексикой.