Число исключений из школ Англии за алкоголь и наркотики достигло рекорда

В Англии зафиксировали рекордное число исключений из школ, связанных с употреблением наркотиков и алкоголя. Об этом свидетельствует опубликованная министерством образования статистика, которую проанализировала Би-би-си. Так, в 2015-2016 годах в английских школах произошло 9250 постоянных и временных исключений учеников, пойманных на употреблении алкоголя и наркотиков. Десять лет назад, в 2006-2007 учебном году, таких исключений было 8580.

Читайте такжеВ Англии и Уэльсе впервые зафиксировали рост числа новорожденных мигранткамиЕще 2140 исключений связаны с так называемыми проступками "на сексуальной почве".

Наибольшее число временных исключений (на короткий срок) было зафиксировано в Йоркшире и Хамбере. В этом регионе школы по различным причинам выносили решение о временном отстранении от учебы более 50 тыс. раз.

Местные благотворительные организации работают со школами, чтобы попытаться дать детям, исключенным из школы, второй шанс. "Меня выгнали из трех школ, потому что я била учителей и других учеников. У меня были постоянные проблемы с полицией. Честно говоря, я вела себя как бешеная собака", - рассказывает девушка по имени Чарли, которой помогает благотворительная организация в Шеффилде. "Если бы я не попала сюда, оказалась бы в тюрьме", - признается она.

В то время,. как число школьников растет, число исключений на почве употребления алкоголя и наркотиков сейчас находится на рекордном уровне с 2010 года. При этом как следует из статистики по Англии и Уэльсу, число людей в возрасте 16-24 лет, заявивших об употреблении наркотиков в прошлом году, упало с 30% в 1996 году до 18% в 2016 году.

Пресс-секретарь министерства образования Великобритании отметил, что полномочия школ по исключению учеников должны использоваться только в определенных обстоятельствах, а решения должны быть "законными, разумными и справедливыми".

"Постоянное исключение следует использовать только в качестве крайней меры в ответ на серьезное нарушение или постоянные нарушения правил школы", - подчеркнул представитель ведомства.