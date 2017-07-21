Германия продолжает военное сотрудничество с Турцией, несмотря на напряженность между странами

Германия продолжает военное сотрудничество с Турцией в обычном режиме, сказала глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому информагентству, передает Анадолу.

Читайте такжеЭрдоган ответил немецкому министру: никому не под силу запугать ТурциюПо ее словам, с немецкими военнослужащими, дислоцированными в Турции, все в полном порядке. «Это касается тех военнослужащих, принимающих участие в борьбе с контрабандистами в Эгейском море, тех, что покинут турецкую авиабазу «Инджирлик» и а также девяти военнослужащих, находящихся на базе НАТО в турецкой провинции Конья»,- добавила немецкий министр.

Повседневное сотрудничество в военной сфере продолжается независимо от напряженности в политической сфере между двумя странами, отметила глава оборонного ведомства Германии.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Германия продолжает выполнять все обязательства в рамках участия в работе международной коалиции во главе с США против "Исламского государства", а также миссии НАТО.