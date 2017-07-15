Турция заблокировала визит немецких депутатов на базу НАТО

Анкара блокирует запланирован визит немецких парламентариев к военным Бундесвера, размещенных на базе НАТО в Конье в Турции.

Об этом сообщил председатель комитета Бундестага по обороне Вольфганг Гельма, пишет DW.

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Депутаты обратились к Федеральному министерству иностранных дел с просьбой перенести запланированное путешествие с надеждой на то, что ситуация не дойдет до полного запрета визита.

Обращение Анкары сформулировали в виде "просьбы" со ссылкой на напряженные турецко-германские отношения. Гельма настаивает, что члены Бундестага имеют право посещать военных на службе независимо от того, какие отношения между Анкарой и Берлином.

Отмечается, что визит немецких депутатов был запланирован на понедельник, 17 июля. На базе в Конье размещено разведывательные самолеты AWACS, которые участвуют в военной операции против "Исламского государства" в Сирии и Ираке. Часть их экипажей, от 20 до 30 человек, - немцы.

Как сообщалось ранее, Германия начала вывод военнослужащих с турецкой авиабазы Инджирлик, где они поддерживали операции коалиции против террористической группировки "Исламское государство".

Напомним что, в марте разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран накануне референдума о расширении полномочий турецкого президента.

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.