Боксер Мэнни Пакьяо выразил поддержку сенатору Маккейну

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выразил поддержку американскому сенатору Джону Маккейну.

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«У меня была возможность лично познакомиться с сенатором Маккейном в феврале 2015 года в Вашингтоне, и я опечален новостями о его нынешних проблемах со здоровьем. Мои мысли, молитвы с ним. С божьей помощью все возможно», — приводит его слова FightNews.

Ранее стало известно, что у сенатора Джона Маккейна диагностировали рак мозга.