Боксер Мэнни Пакьяо выразил поддержку сенатору Маккейну
18:35, 21 июля 2017Мир
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Мэнни Пакьяо сказал, что будет молиться за сенатора.
Мэнни Пакьяо / REUTERS
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выразил поддержку американскому сенатору Джону Маккейну.
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«У меня была возможность лично познакомиться с сенатором Маккейном в феврале 2015 года в Вашингтоне, и я опечален новостями о его нынешних проблемах со здоровьем. Мои мысли, молитвы с ним. С божьей помощью все возможно», — приводит его слова FightNews.
Ранее стало известно, что у сенатора Джона Маккейна диагностировали рак мозга.
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