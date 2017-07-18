Британские полицейские попросили украинских правоохранителей помочь в расследовании теракта в Лондоне

Правоохранительные органы Великобритании обратились к украинским коллегам с просьбой помочь установить свидетелей теракта, совершенного в Лондоне 3 июня.

Об этом сообщает Департамент Интерпола и Европола на официальной странице Национальной полиции Украины.

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«Обращаемся к гражданам, если кто-то владеет информацией по данному инциденту, обращайтесь в Антитеррористическое подразделение полиции Лондона по ссылке https://act.campaign.gov.uk/ или в Департамент Интерпола и Европола Национальной полиции Украины по телефону: (044) 254- 98-36», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и начали нападать на прохожих. В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими.

В результате теракта погибли семь человек, 48 получили ранения.