Меркель рассчитывает руководить немецким правительством до 2021 года

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена оставаться у власти до 2021 года в случае победы блока партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) на выборах в Бундестаг осенью этого года.

Об этом глава немецкого правительства заявила в воскресенье вечером, 16 июля, в эфире телеканала ARD, передает Deutsche Welle.

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На вопрос, может ли она это гарантировать, Меркель ответила, что ни один человек не имеет абсолютного контроля над собственной судьбой.

"Однако я имею твердое намерение поступить именно так, как я сказала людям", - подчеркнула канцлер, добавив, что на этом базируется доверие.

Меркель ответила на критику выбора места проведения саммита лидеров стран Большой двадцатки в Гамбурге. "Было очевидно, что (саммит - Ред.) нужно провести в большом городе", - заявила канцлер. При этом она признала долю своей ответственности за беспорядки, которые возникли в городе в дни саммита.