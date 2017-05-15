Партия Меркель лидирует на региональных выборах в Северном Рейне-Вестфалии

Партия Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которой является канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидировала на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом свидетельствуют данные exit poll, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ARD.

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ХДС во главе с Армином Лашетом получил 34,3% голосов. Социал-демократическая партия Германии набрала 30,6% голосов, либеральная Свободная демократическая партия - 12,2%. Далее следуют «Альтернатива для Германии» с 7,5%, «Зеленые» - 6,1 %, «Левые» - 5%, а также «Партия пиратов» - 1,1%.

Ранее у власти в Северном Рейне-Вестфалии находились социал-демократы и «зеленые». Как отмечает издание, в этот раз возможно образование «большой коалиции», в которую войдут консерваторы и социал-демократы.

Земельные выборы в Северном Рейне-Вестфалии называют «малыми всеобщими», о них также говорят, как о репетиции голосования 24 сентября - тогда в ФРГ выберут новый состав бундестага и нового канцлера.

«От исхода дуэли между Ханнелоре Крафт и Армином Лашетом во многом зависят и шансы кандидатов в канцлеры Германии - председателя ХДС Ангелы Меркель, возглавляющей сейчас правительство страны, и ее социал-демократического соперника Мартина Шульца», - говорится в сообщении.

Северный Рейн-Вестфалия является лидирующей федеральной землей ФРГ по численности населения, по площади она занимает только четвертое место. В этом регионе проживает четверть избирателей Германии.