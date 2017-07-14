Капля в море: Чехия заявила, что может принять только 50 беженцев

Чехия сможет принять и разместить в рамках квот Евросоюза лишь 50 беженцев, сообщил министр внутренних дел страны Милан Хованец, передает Анадолу. Чешский министр обвинил власти Италии и Греции в игнорировании процедуры проверки безопасности беженцев, которых передают Праге.

Читайте такжеГермания потратила на беженцев в прошлом году 9,3 миллиарда евро – СМИ«Проверка безопасности не должна ограничиваться вопросом: Ты террорист или нет? Ни одна страна ЕС не соблюдает условий договора по квотам. Поэтому все обвинения в адрес Праги бессмысленны», - сказал министр, подчеркнув, что Рим и Афины не соблюдают достигнутых договоренностей.

«Чехия готова оказать посильную помощь в поиске фундаментального решения проблемы беженцев», - добавил Хованец.