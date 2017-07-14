Малайзия рассчитывает, что подозреваемых в крушении МН17 назовут до конца года

Власти Малайзии надеются, что подозреваемые в крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, станут известны до конца года.

Об этом 13 июля на мемориальной службе по жертвам катастрофы в административной столице Малайзии Путраджае заявил министр транспорта Лиоу Тионг Лай, сообщает The Star.

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По его словам, совместная следственная группа, опросив более 200 человек и проверив большие объемы данных, выразила уверенность в том, что подозреваемые будут привлечены к суду.

На службе присутствовали около 90 родных 43 граждан Малайзии, погибших в авиакрушении. Некоторые из родственников отправятся в Нидерланды, чтобы в третью годовщину трагедии посетить открытие мемориала жертвам рейса MH17.