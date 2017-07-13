В Швеции обрушился железнодорожный мост: более десятка человек серьезно ранены

В Швеции обрушился железнодорожный мост, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает местное изданеие Local.

Отмечается, что на момент обрушения мост находился на ремонте.

"Это крупная авария. Произошло обрушение реконструируемого моста", - сказал пресс-секретарь полиции Стефан Викберг.

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По предварительным данным, пострадали не менее 12 человек. Четверо из них получили серьезные травмы, а их состояние оценивается как критическое. Некоторые из пострадавших оказались под завалами, поэтому не исключено, что количество пострадавших может вырасти.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге обрушилась бетонная плита, в результате чего погибли два человека.