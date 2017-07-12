Могерини на встрече в Брюсселе напомнила Лаврову о выполнении Минских договоренностей

ЕС и Россия имеют расхождения в вопросах внешней политики, но Минские соглашения об урегулировании ситуации на востоке Украины должны выполняться.

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Об этом высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 11 июля в Брюсселе. Брифинг дипломатов транслировался на сайте Еврокомиссии.

"Это очевидно, что у нас нет одинаковых позиций во многих вопросах, но важно, что наш диалог продолжается", – сказала Могерини.

Высокий представитель сообщила, что стороны обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму.

"Для ЕС важной является полная имплементация Минских соглашений", – подчеркнула Могерини.