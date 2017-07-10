Продюсеры уговорили Крэйга сыграть Бонда в пятый раз

Дэниэл Крэйг со дня на день готов подписать договор на съемки в продолжении "бондианы" - продюсеру Барбаре Брокколи удалось после многомесячных переговоров уговорить актера уже в пятый раз сыграть роль агента 007, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным Mirror, для того, чтобы уговорить актера, продюсеры заручились поддержкой его жены Рэйчел Вайс, которая одобрила затею.

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По утверждению актера, его заявления о том, что «он лучше вскроет себе вены, чем снимется в фильме об агенте 007» были сделаны когда-то сгоряча.

«Это было на следующий день после завершения съемок «Спектра». Я не был дома целый год» - сказал он, посмеиваясь. «Как я понимаю, у меня лучшая в мире работа. И я намерен продолжать заниматься ею до тех пор, пока считаю именно так. Если по какой-то причине я ее потеряю, то буду очень по ней скучать».

Также просочилась информация, что продюсеры хотят привлечь к созданию главной песни Адель, чья «Skyfall» для фильма «007: Координаты «Скайфолл» получила «Грэмми», Brit Awards и «Оскар».

Как сообщал УНИАН, в мае на 90-м году жизни скончался актер Роджер Мур, который сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах.