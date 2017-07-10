У Трампа прокомментировали встречу его сына с российским юристом в ходе предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп не был осведомлен о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего, зятя Джареда Кушнера и председателя предвыборного штаба Пола Манафорта с российским юристом Натальей Весельницкой в ходе предвыборной кампании.

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Об этом заявил официальный представитель команды юристов американского лидера Марк Коралло, передает Reuters.

«Не был осведомлен и не принимал участия во встрече», — сказал он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что предвыборная команда Трампа обратилась к юристу из России.