У Трампа прокомментировали встречу его сына с российским юристом в ходе предвыборной кампании
01:48, 10 июля 2017Мир
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В Белом доме говорят, что Трамп не был осведомлен и не принимал участия во встрече.
Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп не был осведомлен о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего, зятя Джареда Кушнера и председателя предвыборного штаба Пола Манафорта с российским юристом Натальей Весельницкой в ходе предвыборной кампании.
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Об этом заявил официальный представитель команды юристов американского лидера Марк Коралло, передает Reuters.
«Не был осведомлен и не принимал участия во встрече», — сказал он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что предвыборная команда Трампа обратилась к юристу из России.
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