Трамп и Си Цзиньпин намерены решить проблему КНДР с помощью переговоров

00:53, 09 июля 2017
Мир
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В ходе встречи с Трампом на саммите G20 в Гамбурге китайский лидер заявил, что во время поисков «необходимых ответов» по КНДР должны быть активизированы усилия по продвижению переговоров.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / REUTERS

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал приверженность Китая к необходимости разрешения ядерной проблемы Северной Кореи путем переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство «Синьхуа».

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В ходе встречи с Трампом на саммите G20 в Гамбурге китайский лидер заявил, что во время поисков «необходимых ответов» по КНДР должны быть активизированы усилия по продвижению переговоров.

Также Трамп и Си Цзиньпин договорились о тесных контактах по проблеме КНДР.

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Новость в сюжете: Саммит G20 в Гамбурге
Теги: #Трамп#США и КНДР#США и Китай