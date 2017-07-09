Трамп и Си Цзиньпин намерены решить проблему КНДР с помощью переговоров

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что президент США Дональд Трамп поддержал приверженность Китая к необходимости разрешения ядерной проблемы Северной Кореи путем переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство «Синьхуа».

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В ходе встречи с Трампом на саммите G20 в Гамбурге китайский лидер заявил, что во время поисков «необходимых ответов» по КНДР должны быть активизированы усилия по продвижению переговоров.

Также Трамп и Си Цзиньпин договорились о тесных контактах по проблеме КНДР.