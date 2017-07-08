В следующем году в G20 будет председательствовать Аргентина

В 2018 году в группе стран "Большой двадцатки" будет председательствовать Аргентина. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран "Большой двадцатки" в Гамбурге, которая транслировалась на телеканале Sky News.

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"Мы взяли на себя ряд обязательств, и Аргентина будет страной, которая будет председательствовать в следующем году, затем в 2019 году Япония примет председательство, а в 2020 году - Саудовская Аравия", - сообщила Меркель.