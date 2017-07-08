Трамп назвал встречу с Путиным потрясающей

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным потрясающей.

Об этом американский лидер заявил во время встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй, которая транслировалась в эфире телеканала CNN.

"Рекс (государственный секретарь США Рекс Тиллерсон - УНИАН) и я вчера провели потрясающую (tremendous) встречу с президентом Путиным", - сказал Трамп.

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Как сообщал УНИАН, в администрации Трампа сообщили, что встреча с Путиным длилась 2 часа 16 минут.

Президент США в начале встречи заявил, что ожидает положительные результаты от сотрудничества с РФ. После встречи Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию в Украине.