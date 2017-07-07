Названы время и продолжительность встречи Трампа с Путиным

Встреча президентов США Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина начнется в 16:45 по киевскому времени и продлится ориентировочно 35 минут.

Читайте такжеНужно многое обсудить: Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с ПутинымОб этом говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома относительно распорядка дня президента США во время его участия в саммите глав государств и правительств стран G20 в немецком Гамбурге.

Встреча лидеров двух стран состоится после завершения второй рабочей сессии саммита G20, которой будет предшествовать рабочий обед.

"В 15:45 по местному времени (16:45 по Киеву - УНИАН) президент примет участие в расширенной встрече с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Также в графике значится, что в 17:20 (по Киеву) Трамп должен отправиться на некоторое время в свои апартаменты, где он намерен остаться на ночлег. Вечером график Трампа также предусматривает участие в ряде мероприятий в рамках саммита.

Как сообщал УНИАН, главы США и РФ встретятся впервые после избрания Трампа президентом США. Ожидается, что они будут говорить среди прочих тем и об Украине.