В Эстонии на 5 лет осудили россиянина за шпионаж

В Эстонии Харюський уездный суд приговорил к пяти годам тюрьмы 30-летнего гражданина России Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с военной разведкой РФ, сообщили в пресс-службе государственной прокуратуры Эстонии, пишет Український тиждень.

По данным прокуратуры, Зинченко завербовали в Главном разведуправлении РФ в 2009 году. С 2013 года вплоть до задержания он активно принимал участие в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности Эстонии.

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Отмечается, что в основном в его задачи входило сбор информации об объектах государственной безопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о передвижении военной техники Сил обороны Эстонии и союзников на территории страны. Ему также поручали добывать образцы военной техники, например, средств связи.

По имеющейся информации, собранные данные и образцы Зинченко периодически передавал сотрудникам ГРУ как с помощью средств связи, так и во время личных встреч в Санкт-Петербурге.

«Зинченко является гражданином России, который проживает в Эстонии с 2013 года на основании разрешения на жительство», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что на пресс-конференции 12 апреля генеральный директор полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу сообщил, что мужчину, который сотрудничал с ГРУ, задержали 9 января.

Напомним, 18 апреля работники полиции безопасности Эстонии впервые задержали в стране гражданина России, который работал на военную разведку.