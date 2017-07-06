На востоке Дамаска режим Асада применил хлористый газ

19:47, 06 июля 2017
Мир
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В результате пострадали 10 бойцов сирийской оппозиции.

Иллюстрация REUTERS

Режим Башара Асада применил хлористый газ в квартале Джобар на востоке Дамаска.  В результате атаки на объекты сирийской оппозиции с применением хлористого газа пострадали 10 бойцов, передает "Анадолу" со ссылкой на Медицинский центр Джобара.

На данный момент пострадавшие находятся на лечении в больнице Джобара. 

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Как отметил представитель Местного координационного совета Восточной Гуты (пригород Дамаска) Юсуф аль-Бустани, режим Асада часто совершает атаки с применением хлористого газа на объекты оппозиции в Восточной Гуте, Джобаре и районе Дума. 

По его словам, режим Асада атакует и зоны деэскалации в регионе. 

"Режим Асада не выполняет условий ни одного из подписанных соглашений. Не думаю, что в будущем что-то изменится", - отметил аль-Бустани.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с вероятным применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составила 72 человека, сотни пострадали.

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Теги: #применение хлористого газа#режим Асада применил газ#атака хлористым газом