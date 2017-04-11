Химическая атака в Идлибе: турецкие врачи подтвердили использование зарина

При химической атаке на подконтрольную повстанцам против режима Башара Асада территорию в сирийской провинции Идлиб был применен отравляющий газ зарин. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг, передает "Анадолу".

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По его словам, в анализах крови и мочи сирийцев-жертв химатаки в Идлибе обнаружен изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты- метаболит газа зарин.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека, сотни пострадали.

В ответ на эту атакуСША нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Как известно, самая громкая и жестокая атака с применением зарина в сирийской гражданской войне произошла в 2013 году. По данным комиссии ООН, расследовавшей инцидент, по пригородам Дамаска были выпущены несколько ракет с боеголовками, содержащими в общей сложности 350 литров зарина. Жертвами атаки, по разным данным, стали от 281 до 1729 человек, пострадали около 3600 человек