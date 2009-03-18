Медведев сравнялся по популярности с Эдди Мерфи

Интервью президента России Дмитрия Медведева, транслировавшееся 15 марта на "Первом канале", по рейтингу популярности сравнялось с комедией Эдди Мерфи, шедшей на СТС, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные компании TNS Russia.

Фильму Эдди Мерфи "Поездка в Америку" отдали предпочтение 13,9 процента телезрителей Москвы, в то время как ответы президента на вопросы о кризисе, проблемах образования и борьбе с коррупцией заинтересовали 13,8 процента аудитории.

По общероссийским показателям выпуск "Воскресного `Времени`" с президентом 15 марта собрал 16,4 процента телезрителей, обогнав "Поездку в Америку", чья доля аудитории составила 12,8 процента.

Вместе с тем, предыдущее интервью Медведева, вышедшее в эфир 15 февраля на канале "Россия", вызвало больший интерес - его посмотрели 17,4 процента столичных зрителей. Однако при этом оно заметно уступило по популярности картине "Пираты Карибского моря. Проклятие `Черной жемчужины`", транслировавшейся "Первым каналом" и собравшей 21,4 процента зрителей. Согласно общероссийским показателям, обе трансляции были соизмеримы по популярности - интервью Медведева отдали предпочтение 22,4 процента телезрителей, фильму про Джека-Воробья - 22,5 процента.

Решение о ежемесячных телеинтервью по актуальным вопросам было принято самим президентом в феврале 2009 года. При этом Медведев намерен появляться в политических программах на разных телеканалах.

Лента.ру