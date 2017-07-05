Forbes: Настоящий участник сговора с Россией - не Трамп, а Германия

Похоже, сделка по "Северному потоку" на 10 млрд. долларов говорит о том, что Запад готов забыть о Крыме и десяти тысячах людей, убитых в результате российской агрессии на востоке Украины. Об этом пишет Пол Родерик Грегори в статье "Настоящий участник сговора с Россией – не Трамп, а Германия", опубликованной на сайте издания Forbes.

Дональду Трампу, Ангеле Меркель и Владимиру Путину предстоит многое обсудить на саммите G20 на следующей неделе. Среди тем будет также политика в отношении трубопровода.

Германия считает себя совестью Европы. Осажденная потоками беженцев, Германия принимает их и ругает тех, кто этого не делает. Германия заявляет, что защищает европейское единство от коварных сил национальных государств. Она высмеивает США за выбор правого новичка, бизнесмена. Именно Германия противостоит предполагаемым планам Трампа по ослаблению НАТО и расколу Европейского Союза. Но Германия, самопровозглашенный эталон европейских ценностей, оказалась совершенно одинока в своей битве за предоставление государству-изгою Путина условий для реализации его политических целей на благо Германии.

Россия и Европа (а также США за кулисами) вовлечены в войну за трубопровод все время пребывания Владимира Путина в Кремле. Лидеры Европы понимают, что единая Европа требует единого и диверсифицированного энергетического рынка, который функционирует в соответствии с общими правилами поведения. Сторонники европейского эксперимента, который громче всех отстаивала Германия, должны были бы противостоять попыткам России доминировать на европейском рынке природного газа. Но так ли это на самом деле?

Германия – активный сторонник "Северного потока-2", второго трубопровода, предложенного Россией, который должен быть построен в Балтийском море для доставки российского природного газа в Германию. Это удвоит пропускную способность существующего маршрута "Северный поток-1", перенаправит газ из Восточной и Центральной Европы и, в конечном итоге, прекратит транзит газа через Украину. Начало строительства запланировано на 2019 год, "Северный поток-2" ставит под угрозу развивающийся рынок СПГ, который должен стать главным гарантом энергетической независимости Европы.

Соглашение по строительству "Северного потока-2", подписанное без консультаций с партнерами и институтами ЕС, нарушает такие цели энергетической политики ЕС, как диверсификация, предотвращение энергетических конфликтов между странами-членами, гарантии того, что небольшие страны ЕС будут иметь независимые источники поставок, и содействие общей политике ЕС в отношении России и Украины.

Пока немецкие СМИ публикуют фантастические рассказы о связях Трампа с Россией, становятся очевидными собственные крепкие связи Германии с Россией, которые переходят в политический спектр. Бывший канцлер Герхард Шредер – член правления "Газпрома", государственного газового монополиста России. Министр экономики и министр иностранных дел Германии (оба члены Великой коалиции Германии) открыто поддерживают более тесные деловые связи с Россией, несмотря на незаконную аннексию Крыма, вооруженный конфликт в Украине и тайные кибератаки по всей Европе. Что касается этих нарушений, влиятельные немецкие сторонники Путина говорят, что политика не должна мешать бизнесу.

Россия нуждается в деньгах, из-за плохих экономических показателей, дорогостоящего наращивания обороны, санкций, введенных из-за Крыма и Восточной Украины, и сбития MH17. Проект "Северный поток-2", похоже, преодолел финансовые препятствия, когда пять крупнейших энергетических компаний Европы (три крупнейших участника – из Австрии и Германии) 24 апреля 2017 года пришли к соглашению о финансировании половины проекта стоимостью 10,3 млрд. долл. США, "Газпром" заплатит оставшуюся половину и сохранит контроль над проектом.

Строительство "Северного потока-2", похоже, готово к началу. Проект пытается справиться с немногими оставшимися нормативными препятствиями, но есть и определенное количество противников и скептиков, стремящихся отменить его или хотя бы замедлить.

Среди скептиков/противников – сам Европейский Союз. "Северный поток-2" противоречит концепции Европейского энергетического союза, который "диверсифицирует источники энергии в Европе и обеспечивает энергетическую безопасность посредством солидарности и сотрудничества между странами ЕС". Комиссия Европейского союза, как наблюдатель Энергетического союза, заявила, что будет нести ответственность за принятие решений в отношении "Северного потока-2". Германия не согласна.

Канцлер Ангела Меркель отвергает требование Комиссии ЕС о предоставлении места за столом переговоров. Она утверждает, что "Северный поток-2" – это бизнес-решение частных компаний, в том числе энергетических гигантов Германии, EON и Wintershall. Меркель, самопровозглашенный гарант европейского единства, неожиданно вступила в конфликт с самим ЕС.

"Северный поток-2" грозит лишить Украину 2 млрд. долл. США в год в виде доходов от транзита

Украина – самый громкий противник "Северного потока-2". Новый маршрут позволит России обойти трубопроводы Украины, которые исторически были основным поставщиком российского газа в Европу. "Северный поток-2" грозит лишить Украину 2 млрд. долл. США в год в виде доходов от транзита. С момента открытия "Северного потока-1" Россия перевела поставки природного газа из Украины на свой маршрут в Балтийском море, несмотря на заявления о том, что это не отразится на поставках через Украину.

Польша и другие страны Центральной Европы, на которые приходится 20 процентов поставок российского газа, являются третьим противником "Северного потока-2". Они не хотят терять газ, транспортируемый через Украину. При транспортировке через "Северный поток-2", эти страны все больше будут зависеть от поставляемого в Германию российского газа; трубопроводные соединения из Германии в Центральную Европу остаются недостаточно развитыми.

Сенат Соединенных Штатов недавно также объявил войну "Северному потоку-2". 15 июня Сенат почти единогласно одобрил санкции в отношении России за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года. Законопроект ожидает одобрения Палаты представителей и подписи президента. Новые меры включают "широкие новые санкции в ключевых секторах российской экономики, в том числе в горнодобывающей и железнодорожной промышленности, металлургии, судоходстве". Более конкретно, он "выступает против трубопровода "Северный поток-2", из-за его пагубных последствий для энергетической безопасности Европейского Союза ... и энергетических реформ в Украине".

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Санкции Сената спровоцировали появление резкого совместного коммюнике Германии и Австрии, в котором говорилось, что "энергоснабжение в Европе – это вопрос Европы, а не США. Мы решаем, кто поставляет энергию и как, согласно существующим правилам и экономической конкуренции". Соединенные Штаты не имеют права вмешиваться во внутренние экономические дела других стран, и в этом случае они делают это для продвижения своей собственной (СПГ) промышленности. В совместном заявлении говорилось, что "санкции, как политический инструмент, не должны быть связаны с экономическими интересами".

Угроза финансовых санкций для компаний и частных лиц, участвующих в "Северном потоке-2", может потопить проект. И "Газпром", и пять европейских партнеров "Северного потока-2" должен собрать по пять миллиардов долларов. Санкции Сената, в существующей форме, грозят вытеснить их из мировых рынков капитала. В таких ситуациях международные финансовые институты и крупные международные банки неохотно идут против Казначейства США. Хотя Германия заявляет, что Соединенные Штаты не могут "угрожать европейским компаниям, которые вносят вклад в развитие европейской системы энергоснабжения, экстерриториальными санкциями, которые нарушают международное право", эти компании сами могут решить, что цена противодействия санкциям США слишком высока.

Власти Германии утверждают, что "Северный поток-2" – обычная коммерческая сделка, изолированная от политики. Разумеется, они понимают, что "Газпром" – это не коммерческий бизнес, а российское "министерство газа", представляющее политические интересы России. Невероятно низкая рыночная капитализация "Газпрома" демонстрирует его некоммерческую суть. Компания с ее рынками и запасами должна стоить в пять раз больше.

Первая задача "Газпрома", как политической единицы, заключается в том, чтобы продвигать долгосрочные политические цели России, в том числе изолировать Украину политически и экономически, создать мощные бизнес-группы в Европе и, когда настанет время, использовать рыночное доминирование "Газпрома", чтобы настроить страны друг против друга, и наказать тех, кто не поддерживает политику России.

Неужели Германия не понимает, что позволив своим самым мощным энергетическим концернам сотрудничать с "Газпромом", она отправляет однозначное послание о нормализации отношений? Сделка стоимостью 10 миллиардов долларов, похоже, говорит о том, что Запад готов забыть о Крыме и о десяти тысячах человек, убитых в результате российской агрессии на востоке Украины. Да, Европа готова принять утверждение Путина о том, что в Украине нет российских солдат. Нет, госпожа Меркель, нельзя отделить политику от бизнеса. Если так сделать, это будет только на руку Путину.