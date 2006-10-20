Американские ученые создали плащ-невидимку

Американским ученым удалось создать микроволновый плащ-невидимку. В ходе первого успешного эксперимента исследователи из США в сотрудничестве со своими английскими коллегами сумели скрыть медный цилиндр.

"Мы создали искусственный мираж, который может скрыть объект от потенциальных наблюдателей с любого направления", - говорит разработчик плаща Дэвид Шуриг из Университета Дьюка. В действии плащ напоминает мираж наподобие того, какой возникает на дороге, когда высокая температура вызывает искривление лучей света.

Для проведения своего первого эксперимента разработали плащ, который не дает микроволнам обнаруживать объекты. Подобно свету и радарным волнам, микроволны отражаются от объектов, делая их видимыми для различных инструментов и создавая тень, которая может быть обнаружена.

Для маскировки были использованы специальные материалы, которые отклоняют свет, радарные и другие волны, заставляя их огибать объект, подобно тому, как поток воды огибает гладкий камень.

При этом данный метод отличается от технологии stealth, которая не делает самолеты невидимыми, но уменьшает площадь отражения, из-за чего за ними трудно следить.

Плащ сделан из метаматериалов, которые являются смесями металла, а также керамики, тефлона и волоконных композитов.

Первый рабочий плащ работает только в двух измерениях и оставляет небольшую тень. Следующий шаг - перейти на три измерения и устранить все артефакты.

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