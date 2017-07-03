Эсминец США в Южно-Китайском море приблизился к спорному острову

Американский эсминец USS Stethem в воскресенье, 2 июля, прошел на расстоянии 22 километров от небольшого спорного острова Трайтон в Южно-Китайском море.

Как передает DW.com, в МИД КНР маневр корабля США назвали провокационным шагом, который может осложнить отношения между двумя странами. Позднее официальный Пекин объявил, что в регион были срочно направлены военные корабли и самолеты, для того, чтобы "вынести предупреждение" американскому эсминцу и "вытеснить его из территориальных вод".

Проход корабля, призванный продемонстрировать свободу навигации в спорных водах, произошел за несколько часов до запланированного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином. Отмечается, что подобный маневр стал вторым с момента прихода Трампа в Белый дом.

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В последние дни наблюдается обострение в отношениях Вашингтона и Пекина. В четверг, 29 июня, президент США одобрил сделку по продаже оружия Тайваню, который в Китае считают частью КНР. В тот же день американский Минфин ввел санкции против одного из китайских банков, подозреваемых в отмывании денег из Северной Кореи. Помимо этого, Госдеп США выразил беспокойство в связи с обеспечением свобод в Гонконге, а также поместил Китай в список стран, больше других причастных к торговле людьми.

Остров Трайтон входит в составе Парасельских островов - архипелага в Южно-Китайском море, состоящего из маленьких островков и рифов. На Трайтон, чья площадь чуть превышает 1 квадратный километр, претендуют, помимо Китая, Тайвань и Вьетнам.